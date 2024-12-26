Kütahya'da Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Düzenlendi

Kütahya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" yapıldı.

Kütahya Gençlik Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda, gençlerin yaptığı çalışmalara ilişkin slayt gösterimi sunuldu.

Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, programın açılışında yaptığı konuşmada, devlet olarak gençleri dinlemek ve onların görüşlerine değer vermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Gençlerin katılımının yüksek olmasının büyük önem taşıdığını belirten Ovalı, "Bu programlar, gençlerin politik süreçlere dahil edilmesinin teşvik edildiğinin bir göstergesidir." dedi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük de gençler bu ülkenin geleceği olduğunu vurguladı.

Çalıştayın faydalı olacağına inandığını dile getiren Ovalı, "Onların sesini duyurmak, fikirlerini değerli kılmak, sorunlarına çözüm aramak sadece bir sorumluluk değil aynı zamanda bir görevdir. Çalıştayımız, gençlerin sesi olma fırsatını sunuyor." ifadelerini kullandı.

Öğrenci kulüpleri, akademisyenler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin gençlik politikalarına yön vermek amacıyla bir araya geldiği çalıştaya 1200 kişi kayıt yaptırırken 400 gencin aktif katılımıyla 11 farklı başlıkta grup çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalıştay, gençlerin atölye çalışmaları ile sona erdi.