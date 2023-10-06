Kütahya'da Gençlik Buluşması düzenlendi

Kütahya'nın Gediz İlçe Müftülük tarafından, Serdar Camii'nde düzenlenen Gençlik Buluşması etkinliğine Müftü, din görevlileri, öğretmenler, veliler ve gençler katıldı. Programda gençler Hadis-i Şerif, şiir ve yazı okudular, bilgi yarışması yapıldı ve ilahiler okundu.

Kütahya'nın Gediz İlçe Müftülük tarafından, Serdar Camii'nde Gençlik Buluşması düzenledi.

Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde Müftülüğün Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Serdar Camii'nde "Gençlik Buluşması" düzenledi.

Düzenlenen programa İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, Şube Müdürü Osman Avcı, din görevlileri, öğretmenler, veliler ve gençler katıldı.

Gençlik buluşmasında İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, "Gençler biz öyle bir peygamberin ümmetiyiz ki o (SAV) gençleri çok sever, gençlere güvenirdi. Gençler, en büyük örneğimiz Hz. Muhammed (SAV) 'sizin en hayırlınız ailesine iyi davrananızdır' buyurur. Sizler de başta anne babalarınıza, etrafınızdaki büyüklerinize karşı saygıyı sevgiyi eksik etmeyin" dedi.

Programın devamında programa katılanlar gençler Hadis-i Şerif, şiir ve yazı okudular. Gençlik Koordinatörü Yasin Kartal, gençlerle ödüllü bilgi yarışması yaptı.

Gediz Müftülüğü Dini Musiki Korosu, gençlerle ilahiler okurken, program hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan pilav ikramı ile sona erdi. - KÜTAHYA