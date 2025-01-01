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Kütahya'da Gençler Sabah Namazında Bir Araya Geldi

Kütahya'da Gençler Sabah Namazında Bir Araya Geldi
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Kütahya'da düzenlenen 'Kütahya 2025'te huzurda buluşuyor' etkinliği kapsamında gençler ve vatandaşlar tarihi Ulu Cami'de sabah namazı kıldılar. Programa katılanlar, dua ve ilahi dinledikten sonra çorba ikramının tadını çıkardılar.

Kütahya'da vatandaşlar ve gençler, üç ayların başlamasından dolayı sabah namazında bir araya geldi.

Kütahya İl Müftülüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, "Kütahya 2025'te huzurda buluşuyor" ve "Gençler sabah namazında buluşuyor" sloganlarıyla tarihi Ulu Cami'de düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Müezzin Mehmet Ali Sarı'nın Yasin-i Şerif tilavetinin ardından namaz kılındı.

Müftülük görevlileri tarafından seslendirilen ilahinin ardından program, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, dua etti.

Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi cami çıkışında vatandaşlara çorba ikram etti.

Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ile diğer yetkililer, programın ardından gençlerle bir araya gelerek onlarla sohbet etti.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
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