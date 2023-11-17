Kütahya'da Genç Kızlar Gazze İçin Yardım Topladı

Kütahya'da mahallede stant açan 6 genç kız, genç evlerindeki kullanılabilir yeni eşyalarını satarak elde ettikleri 2 bin 500 TL'yi Gazze'ye gönderilmek üzere Kütahya İHH Kadın Kolları Başkanı Hatice Karakaya'ya teslim ettiler.

İHH olarak çocukları örnek davranışlarından ve duyarlılıklarından dolayı iyilik madalyası, Filistin atkısı ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdiklerini söyleyen İHH Kadın Kolları Başkanı Hatice Karakaya," Zeynep Çetinkaya, Şeyma Acar, Elifnaz Dursun, Ceylin Kaygısız, Ayşe Zülal Bozkuş ve Meryem Oğuz isimli genç kardeşlerimiz Gazze için bir şeyler yapmalıyız diye düşünmüşler ve hep birlikte evlerindeki kullanılabilir kendi yeni eşyalarını satmaya karar vermişler. Dumlupınar Mahallesinde bir durağın önünde stant açıp satış yapmaya başlamışlar. Mahallenin yoğun ilgisi ve takdirini toplayan gençler elde ettikleri yaklaşık 2 bin 500 TL'yi derneğimize makbuz karşılığı teslim ettiler. İHH olarak bizde bu çocuklarımıza bu gayret ve duyarlılıklarından dolayı iyilik madalyası, Filistin atkısı ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdik. Çocuklarımıza ve ailelerine çok teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA