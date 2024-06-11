Üye Girişi
Haberler

Kütahya'da Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali, eğitim öğretim yıl sonu faaliyetleri kapsamında başladı. Festivalde unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları oynanacak ve öğrenciler eğlenceli bir şekilde zaman geçirecek.

Kütahya'da eğitim öğretim yıl sonu faaliyet haftası dolayısıyla düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali" başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Dumlupınar Stadyumu'ndaki etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığının yıl sonu faaliyetleri kapsamında farklı etkinlikler gerçekleştirildiğini söyledi.

Kütahya'da eğitim öğretim yılını geleneksel çocuk oyunlarıyla tamamlayacaklarını belirten Başyiğit, şöyle konuştu:

"Festivalimizde unutulmaya yüz tutmuş, çocukluğumuzda oynadığımız çocuk oyunlarımızı tekrar çocuklarımızın gündemine almak istedik. Onları eğlendirerek, eğitici ve öğretici oyunlar oynamalarını sağlıyoruz. İlkokul ve ortaokul öğrencilerimizin katılacağı festivalimiz 3 gün devam edecek. Çocuklarımız bu oyunlar için okullarında hazırlık yaptılar ve heyecanlı bugünü bekliyorlardı. Bugün onları eğlence ile buluşturuyoruz."

Başyiğit, geleneksel çocuk oyunları için okul bahçelerinde de oyun alanları oluşturduklarını ifade etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Turhan Yavuz ise unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurguladı.

Yavuz. 110 okuldan yaklaşık 1200 öğrencinin festival süresince yeşil sahada gönüllerince eğlenme fırsatı elde edeceklerini sözlerine ekledi.

Festivale katılan öğrenciler, öğretmenler tarafından oluşturulan alanlarda bayrak yarışı, mendil kapmaca, engel atlama gibi geleneksel oyunları oynadı.

Kaynak: AA / Güncel

Kütahya Çocuk Festival Eğitim Güncel Haberler

2'si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi

2'si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum

 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı

Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı

Bakmadan Geçme

Murat Yıldırım, Teşkilat dizisinden ayrıldı mı? Murat Yıldırım Teşkilat dizisinden neden ayrıldı? GÜL HASTALIĞI NEDEN OLUR? Gül hastalığı nedir? Jose Mourinho, Fenerbahçe'de kimi istiyor? Mourinho'nun "mutlaka kalmalı" dediği futbolcu kim? İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI! MEB tayin sonuçlarına nereden bakılır? İl dışı tayin sonuçları sorgulama ekranı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek mi? Devlet Bahçeli ne dedi, ne yorum yaptı? DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? DGS sınav giriş yerleri nereden, nasıl öğrenilir? Schengen vize ücreti ne kadar oldu? Schengen vize ücretine ne kadar zam geldi? Schengen öğrenci vize ücreti ne kadar? MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? Haziran ayı emekli maaşları erken mi yatacak? Zekat vermek farz mı, kimlere farzdır? Zekat vermek için hangi şartlar gerekir? Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık'la olan ilişkileri hakkında ne söyledi? Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık sevgili mi? SON DAKİKA: Son depremler nerede oldu? 11 Haziran Salı günü deprem oldu mu? MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Kurban kesmek farz mı, sünnet mi? Kurban kesmek ibadet midir, şartı nedir? Bayramda neresi gezilir? İzmir'de Kurban Bayramı tatilinde gezilecek yerler neresi? İBB Şehir Hatlarında yaz tarifesi başladı mı? İBB Şehir Hatları sefer sayıları ve hatları yayınlandı mı? İBB Şehir Hatlarında yaz tarifesi!
Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title