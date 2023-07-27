Kütahya'da Gediz ilçesinde çıkan yangın söndürüldü
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Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Yeşilçay köyünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde ağaçlık bölgede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Gediz'e bağlı Yeşilçay köyünde bugün öğlen saatlerinde okul lojmanlarının bulunduğu çamlıkta belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Köylülerin durumu fark etmesi üzerine köyde bulunan su tankerleri ile yangına müdahale ettiler. İhbar üzerine köye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin ve köylülerin bir saatlik çalışmasının ardından başka alanlara sıçramadan söndürüldü.
Yangın çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi. - KÜTAHYA