Kütahya'da GBT Kontrolü ve Denetimi Yapıldı

Kütahya'da polis ekipleri tarafından toplam 313 şahıs, 98 araç ve 15 motosikletin GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde uyuşturucu ve silah gibi suç unsurları ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekipleri tarafından toplam 313 şahıs, 98 araç ve 15 motosikletin GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Valilikte yapılan açıklamaya göre, Resmi Ekipler Amirliği ekipleri tarafından Bahçelievler Mahallesi, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Meydan Mahallesi, Maltepe Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Servi Mahallesi, Hisar Kalesinde, Zafertepe Mahallesi Okullar Bölgesi, Hacı Azizler Yolu, Fuar Alanı İçerisinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan Bölge uygulamasında, toplam 313 şahıs ve 98 aracın ve 15 motosikletin GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.1 şahıstan 0.68 gram metamfetamin, 0.60 gram ekstazi ve 1 adet payp, 2 adet kurusıkı tabanca ve boş şarjör, 8 adet kurusıkı fişeği, 4 adet kesici alet ele geçirildi. 3 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. 1 araca cezai işlem uygulandı. 11 şahsa Karayolları Trafik Kanununa muhalefetten olmak üzere, toplamda 17 şahsa idari işlem tesis edildi. - KÜTAHYA