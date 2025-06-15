Kütahya'da Gazze İçin Küresel Vicdan Yürüyüşü

Kütahya'da Gazze İçin Küresel Vicdan Yürüyüşü
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Kütahya'da düzenlenen 'Küresel vicdan yürüyüşü' etkinliğinde, Gazze'ye yönelik Israeli saldırıları protesto edildi. Etkinlikte, KÜSİDAP Başkanı Ülfet Balon, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekerek, dayanışma mesajı verdi.

Kütahya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze'ye destek olmak için "Küresel vicdan yürüyüşü" düzenlendi.

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) tarafından düzenlenen yürüyüş için sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, Kütahya Belediyesi önünde bir araya geldi.

Etkinliğe katılan çok sayıda kişi, ellerinde Filistin, Doğu Türkistan ve Türk bayrakları ile Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na yürüdü.

KÜSİDAP Başkanı Ülfet Balon, yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada, Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek, ablukayı delmek ve insani yardımların ulaşmasını sağlamak niyetiyle yola çıkan "Madleen" gemisinin yolculuğunu bir başlangıç olarak selamladıklarını belirtti.

Gazze'de 20 ayı aşkın süredir olağanüstü bir zulüm ve vahşi bir soykırımın yürütüldüğünü hatırlatan Balon, "Gazze artık bir şehir değil, bir hapishane, yetimhane, mezarlık halini almıştır. Buna rağmen Gazze, direnişin, cihadın, izzetin ve şerefin simgesidir." dedi.

Balon, Gazze'deki insanların gıdaya, temiz suya, elektriğe ve ilaca erişiminin olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her şeye rağmen teslim olmayan, diz çökmeyen bir halk var. İşte biz o halkın yanındayız. Bugün burada attığımız her slogan, taşıdığımız her pankart, sadece dayanışmanın değil, bir çağrının, yerine getirmekten aciz kaldığımız sorumluluklarımızın da ifadesidir. Bizler, bu topraklarda adaletin ve merhametin yüzyıllarca hüküm sürdüğü bir medeniyetin mirasçıları olarak susamayız, duramayız. Filistin'de yaşananlar sadece bir halkın değil, tüm insanlığın sınavıdır ve biz bu sınavda zalimin karşısında, mazlumun yanında saf tutmayı şeref biliriz."

Gazze ezgilerinin de seslendirildiği program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü İrfan Açık'ın dua etmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
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