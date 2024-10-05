Kütahya'da Gazze Halkına Yardım İçin 'Hayır Çarşısı' Kuruldu

Kütahya'da, Gazze halkına yardım amacıyla kurulan "Hayır Çarşısı"nda, bazı sivil toplum kuruluşlarınca (STK) çeşitli ürünler satışa sunuldu.

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık 40 STK, hayırseverlerin destekleriyle hazırladıkları ürünlerle çarşıda yer aldı.

Zafer Meydanı ile Cumhuriyet Caddesi girişinde gün boyu devam edecek etkinlik kapsamında yiyecek, içecek, giysi ve hediyelik eşyaların satıldığı çarşı, vatandaşlardan yoğun talep gördü.

KÜSİDAP Başkanı Ülfet Balon, gazetecilere, Filistin ve Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Etkinliklerle Gazze duyarlılığını artırmayı hedeflediklerini dile getiren Balon, "İsrail'in bir yıldır Gazze'de yaptığı soykırımı tüm dünya izliyor. Bizler de geçen yıldan bugüne kadar Kütahya halkı ve Kütahya sivil toplum kuruluşları olarak Filistin'le ilgili birçok program yaptık. Bugün de Kütahya halkımızın destekleriyle Gazzeli kardeşlerimizin yararına 'Hayır Çarşısı' kurduk." diye konuştu.

Balon, platformun yarın öğleden sonra belediye ile Zafer Meydanı arasında düzenleyeceği "Soykırıma İsyan, Filistin'e Destek" temalı yürüyüşe de tüm Kütahya halkını davet etti.