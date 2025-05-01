Kütahya'da "Gazze'de bir şahitlik öyküsü" söyleşisi düzenlendi

Gazze'de bir süre görev yapan Kütahyalı doktor İbrahim Uygun, burada edindiği tecrübeleri ve tanıklıklarını söyleşide anlattı.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği tarafından " Gazze'de bir şahitlik öyküsü" söyleşisi düzenledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki söyleşiye Kütahyalı doktor İbrahim Uygun ile Gazze'de evlenerek birlikte Kütahya'ya döndüğü hemşire eşi İman Uygun konuşmacı olarak katıldı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Uygun, iki aydan fazla kaldığı Gazze'de yaşadıklarını, edindiği tecrübeleri ve tanıklıklarını anlattı.

Uygun, Gazze'de neredeyse taş üstünde taş kalmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Televizyonlarda birçok kanalda yıkılmış binaları gösteriyorlar. O gördükleriniz gerçektir, seçilmiş görüntüler değil ve bütün Gazze'nin görüntüleriyle aynıdır. Esas beni etkileyen şey, insanların buna karşı gösterdiği metanet ve yaratıcılarına karşı imanlarıydı. Ben yaşadığım 2 ay 5 gün içinde Gazze'de yıkılmış evinin, yanmış dükkanının ya da harap olmuş arabasının başında ağlayan hiç kimse görmedim. Hatta kendi akrabalarından, yakınlarından şehit olan ve şehit olduktan sonra da ağıt yakan ve isyan eden kimseyi görmedim."

Bu süreçte Gazze'nin hem güneyinde hem de kuzeyindeki hastaneleri ziyaret ettiğini ifade eden Uygun, Gazze halkının cesaretine ve yaşama sevinçlerine hayran kaldığını, bu cesaret ve inancı silah, bomba ve SİHA ile yenmenin mümkün olmadığını sözlerine ekledi.

Uygun'un Gazze'deyken tanıştığı ve evlenerek beraber Kütahya'ya geldiği eşi İman Uygun da 7 Ekim olaylarından önce Gazze'de ablukanın devam ettiğini, buna rağmen Gazze halkının ağır şartlara rağmen hayatlarını sürdürdüğünü anlattı.

Uygun çifti programın sonunda soruları da yanıtladı.

Dernek başkanı Mustafa Yenipazar da İbrahim Uygun ve eşi İman Uygun'a teşekkür etti.

Yenipazar, düzenleyecekleri program ve etkinliklerle Gazze konusunu gündemde tutmaya devam edeceklerini söyledi.