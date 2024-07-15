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Kütahya'da Gazilerin Gözünden 15 Temmuz Paneli Düzenlendi

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Kütahya'da, Valilik ve Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından "Gazilerin Gözünden 15 Temmuz" paneli düzenlendi.

Kütahya'da, Valilik ve Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından "Gazilerin Gözünden 15 Temmuz" paneli düzenlendi.

Kütahya Valisi Musa Işın, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün toplantı salonundaki programda, 15 Temmuz'un Türkiye'nin ikinci kurtuluş mücadelesi olduğunu söyledi.

15 Temmuz için bazı çevrelerin kullandığı "tiyatrodur, danışıklı dövüştür" ifadesine tepki gösteren Işın, şöyle konuştu:

"Bizim 250'nin üzerinde şehidimiz, 2 binin üzerinde gazimiz var. Allah aşkına hangi vicdansız, ahlaksız adam, 'Gelin karşılıklı bunu yapalım, buradan güç devşirelim' diyebilir? Cumhurbaşkanı'mızın Marmaris'te bulunduğu otel kurşunlandı, orada 2 yakın koruması şehit oldu. Dolayısıyla 15 Temmuz çok açık bir ifadeyle Türkiye'nin ikinci kurtuluşudur. Bu kurtuluşun önderi de Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dır. O hakkı da teslim edelim."

Işın, FETÖ'nün Amerika ve İsrail adına hareket eden bir örgüt olduğunu, örgütün, darbe girişimi başarılı olsaydı Türkiye'yi bu ülkelere teslim edeceğini dile getirdi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da 15 Temmuz'un ikinci büyük halk devrimi olduğunu söyledi.

15 Temmuz'da merkezinde FETÖ'cü çetenin bulunduğu, dışa bağımlı bir darbe ve işgal girişimi yaşandığını belirten Kızıltoprak, "Bu girişim, demokratik merkezi yok etmeyi ve Türkiye'nin bütünlüğünü parçalamayı hedefliyordu. Bu hareket, gerici ve faşist bir kalkışmaydı. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan'ın liderliğinde demokratik merkez güçlü bir tepki gösterdi. Halk, canını hiçe sayarak destansı bir direniş sergiledi ve bu darbe girişimini yerle bir etti. Tüm dünya, bu olayla birlikte tarihin en büyük halk devrimlerinden birine tanıklık etti." dedi.

Daha sonra 15 Temmuz gazileri Safiye Bayat, Sabri Gündüz, Ali Karayiğit ve Orçun Şekercioğlu, o gece yaşadıklarını anlattı.

Program, Doç. Dr. Erkan Çav, Dr. Halil İbrahim Erbay ve Dr. Lütfi Özşahin'in 15 Temmuz ile ilgili değerlendirmeleriyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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