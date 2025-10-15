Haberler

Kütahya'da Fuhuş Yapan 10 Masaj Salonu 90 Gün Kapalı Kalacak

Güncelleme:
Kütahya'da yapılan denetimlerde fuhuş yapıldığı tespit edilen 10 masaj salonu, Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararıyla 90 gün süreyle kapatıldı. Ayrıca 232 kişiye toplamda 5 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması, bu suçu işleyenlerin tespit edilip yakalanarak adli makamlara teslim edilmesi amacıyla 3 ay boyunca çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalar sonucunda kentte fuhuş yapıldığı tespit edilen 10 masaj salonu Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararıyla 90 gün süreyle mühürlenerek kapatıldı.

Ayrıca bu masaj salonlarına fuhuş amaçlı gittiği tespit edilen 232 kişiye toplamda yaklaşık 5 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
