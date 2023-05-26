Kütahya'da Fuhuş Operasyonu: Şüpheliler Kadınları İlaçla Uyutmuşlar

Kütahya'da, fuhuş için aracılık ve yer temin ederek insan ticareti yaptığı tespit edilen 1'i yabancı uyruklu kadın 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin kadınları ilaçla uyutup telefon, pasaport ve paralarına el koyarak fuhuş yaptırdıkları tespit edildi.

Kütahya'da, fuhuş için aracılık ve yer temin ederek insan ticareti yaptığı tespit edilen 1'i yabancı uyruklu kadın 6 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan operasyona ilişkin detaylarda ortaya çıktı. Polis ekiplerince 2 aylık teknik takip sonucu düzenlenen operasyonda şüphelilerin, kadınların içeceklerine ilaç atıp uyuttuktan sonra telefon, pasaport ve paralarına el koyarak, tehdit ile fuhuş yaptırdıkları tespit edildi. Fuhuş yaptırdıkları kadınları sosyal medyadan bulan şüphelilerin, emlakçılar aracılığıyla kiraladıkları apart dairelerde para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise pasaport, 19 bin lira, 500 dolar, 17 bin Özbek parası ile bir miktar altın ele geçirdi. Soruşturma sürüyor.