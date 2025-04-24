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Kütahya'da Fuhuş Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da Fuhuş Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
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Kütahya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, 'fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELLER TUTUKLANDI

Kütahya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler Ö.A. (36), H.A. (41), İ.K. (54), S.Y. (66), T.K. (76) ile İ.K. (69), savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemece ifadeleri alınan 6 şüpheli, 'fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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