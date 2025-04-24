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Kütahya'da Fuhuş Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da Fuhuş Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı
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Kütahya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 1'i kadın 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar sonucu fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlamalarıyla tutuklanan zanlılar, adli makamlara sevk edildi. Operasyonda çeşitli materyaller ele geçirildi.

Kütahya'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan yakalanan H.A. (41), İ.K. (54), S.Y. (66), T.K. (76), İ.K. (69) ve Ö.A'nın (36) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Dün polis ekiplerince kent merkezinde fuhuş olaylarının tespiti, fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması ve bu suçu işleyenlerin yakalanarak adli makamlara teslim edilmesi amacıyla 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1'i kadın 6 zanlı gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, bu tabancaya ait mermiler, cinsel ürünler, peruk ve dijital materyaller ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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