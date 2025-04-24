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Kütahya'da Fuhuş Operasyonu: 6 Gözaltı

Kütahya'da Fuhuş Operasyonu: 6 Gözaltı
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Kütahya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 1'i kadın, toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda zührevi hastalıkların önlenmesi için yapılan çalışmalarda, evlerde yapılan aramalarda kurusıkı silah ve erotik malzemeler ele geçirildi.

KÜTAHYA'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçlamasıyla 1'i kadın, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fuhuş olaylarının tespiti ve zührevi hastalıkların önlenmesi amacıyla operasyon düzenledi. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fizik takibin ardından 7 adreste eşzamanlı baskın yapılırken, şüpheliler Ö.A. (36), H.A. (41), İ.K. (54), S.Y. (66), T.K. (76) ile İ.K. (69) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, 32 kurusıkı tabanca mermisi, 6 fişek ile çok sayıda dijital materyal ve erotik malzeme ele geçirildi. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından Kütahya Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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