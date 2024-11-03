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Kütahya'da Fuhşa Zorlama Operasyonu: 10 Kadın Kurtarıldı, 9 Şüpheli Gözaltında

Kütahya'da Fuhşa Zorlama Operasyonu: 10 Kadın Kurtarıldı, 9 Şüpheli Gözaltında
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Kütahya'da düzenlenen operasyonda fuhşa zorlanan 10 kadın kurtarıldı, 3'ü kadın toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında dairelerde yapılan aramalarda çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

KÜTAHYA'da düzenlenen operasyonda fuhşa zorlanan 10 kadın kurtarılırken, 3'ü kadın, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 'fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etme ve zorlama' suçları kapsamında çalışma başlattı. 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, 9 şüphelinin, kadınları fuhşa zorladıklarını tespit eden ekipler, harekete geçti. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, 3'ü masaj salonu olmak üzere 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, E.D. (23), N.S. (33), H.K. (36) isimli kadınlar ile E.D. (37), S.Ç. (39), B.Ç. (22), H.İ. (33), A.S. (30) ve Y.Y. (33) yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 162 sentetik hap, 43 kurusıkı mermisi, 4 bıçak, 1 muşta, 2 hesap çizelgesi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Öte yandan, operasyon düzenlenen işletmelerde kamera sistemleri tespit edildi.

Fuhşa zorlanan 10 kadın kurtarılırken, 3'ü kadın 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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