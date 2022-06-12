Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi açıldı - Haberler

Kütahya'nın kültür ve el sanatları ile yöresel lezzetlerinin tanıtılıp satışa sunulacağı Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, merkeze bağlı Sofça köyü yakınlarında bulunan tanıtım merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Kütahya'nın açılmadık bir çeyiz sandığı olduğunu ve bu sandığı açmak için ilk adımlardan birinin atıldığını belirtti.

Tanıtım merkezine gelenlerin Kütahya'yı hemen her yönüyle tanıtma imkanı bulacağını dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Burası herkesin bir şekilde sahip çıkması gereken bir alan. Karşımızda Porsuk Baraj Gölü'nün muazzam bir manzarası, Kalburcu Şeyhi Pir Ahmet Efendi'nin manevi ruhu var. Elimizde maddi ve manevi bütün imkanlar birleşmiş durumda. Bize düşen bundan sonra sahip çıkmak. İnşallah bu alan birçok tanıtıma vesile olur. Renklerin notası olarak tabir edilen çininin hikayesini başından sonuna kadar her gelen ziyaretçimiz burada tasarımından imaline kadarki süreçleri yakinen tecrübe etme şansı olacak. Velhasıl Kütahya'yı tanıma şansı olacak. Dolayısıyla değerli bir iş olarak görüyoruz."

Tanıtım merkezinin işin başlangıcı olduğunu, ek çalışmaların devam edeceğini de aktaran Çelik, Frig Vadisi'nin bulunduğu alanların ziyaret edilebilmesi için baraj gölünden tekne geçişleri, bisiklet yolları ile seyir terası yapılacağını sözlerine ekledi.

Törende, Kütahya Milletvekilleri İshak Gazel ve Ali Fazıl Kasap, Belediye Başkanı Alim Işık, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal birer konuşma yaparak merkezin öneminden söz etti.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan merkez, protokol üyelerince gezildi.

Kütahya-Eskişehir kara yolu üzerindeki tanıtım merkezinde, Kütahya'nın yöresel lezzetleri, geleneksel el sanatları, çini atölyeleri, dinlenme alanları ile çocuklar için oyun alanının yanı sıra tridi mapping uygulaması olarak bilinen video çalışmalarıyla Kütahya'nın anlık olarak görselleri ziyaretçilere ücretsiz olarak sunulacak.