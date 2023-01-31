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Kütahya'da freni boşalan otobüs, 6 aracın ardından apartmanın duvarına çarptı

Güncel Haberler

Kütahya'da freni boşalan otobüs, 6 aracın ardından apartmanın duvarına çarptı

Kütahya'da freni boşalan otobüs, park halindeki 6 araca, ardından bir binanın duvarına çarptı.

Kütahya'da freni boşalan otobüs, park halindeki 6 araca, ardından bir binanın duvarına çarptı.

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'nde yokuş aşağı inen Bülent G. yönetimindeki 03 AEK 557 plakalı otobüs, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yol kenarındaki park halinde bulunan 6 araca çarpan otobüs, bir apartmanın duvarına çarparak durdu.

Kazada araçlarda ve binanın duvarında hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Kütahya Güncel Haberler

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