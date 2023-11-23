Kütahya'da Fotokapanlarla Yaban Hayatı Görüntülendi

Kütahya'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapanlar, iki domuzun kavgasını ve bir ayının meraklı bakışlarını kaydetti. Yaban hayatı fotoğrafçısı İbrahim Tunca tarafından kent merkezi yakınındaki ormanlık alana konulan fotokapanlar, ayı ve domuzları görüntüledi.

Kütahya'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapanlar, iki domuzun kavgasını ve bir ayının meraklı bakışlarını kaydetti.

Yaban hayatı fotoğrafçısı İbrahim Tunca tarafından kent merkezi yakınındaki ormanlık alana konulan, fotoğraf ve video çekme özelliğine sahip fotokapanlar ayı ve domuzları görüntüledi.

Kayıtlarda, bir bozayının fotokapana meraklı bakışlarla yaklaşması, domuz sürülerinin hareketleri ve iki domuzun kavgası yer aldı.

İbrahim Tunca, gazetecilere, doğayı ve yaban hayatını çok sevdiğini, bu nedenle kayıt altına aldığını söyledi.

Kütahya'nın orman zengini bir il olduğunu, dolayısıyla yaban hayatının da eşine az rastlanır şekilde çeşitlilik gösterdiğini belirten Tunca, "Güzel ve ilginç görüntüler elde edebilmek için saatlerce doğada kaldığım oluyor. Ormanlık alana yerleştirdiğim fotokapanların böylesine güzel ve ilginç görüntüleri kaydetmesi beni de mutlu ediyor. Bu işi hobi olarak severek yapıyorum. Doğa insana huzur veriyor." diye konuştu.

Tunca, doğayı ve yaban hayatını korumanın çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.