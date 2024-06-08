Kütahya'da Forklift Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kütahya-Eskişehir kara yolu yakınındaki bir madencilik işletmesinde forkliftin devrilmesi sonucu Volkan Duman (32) hayatını kaybetti. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kütahya'da bir işletmede forkliftin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Kütahya- Eskişehir kara yolu yakınındaki madencilik işletmesinde yükleme yapıldığı sırada Volkan Duman (32) devrilen forkliftin altında kaldı.
Yardım çağrısının ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Duman'ın cenazesi, Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.