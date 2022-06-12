Kütahya'da fırtına; ormanda yüzlerce ağaç devrildi - Haberler

KÜTAHYA'nın merkeze bağlı Lütfiye köyü yakınlarında etkili olan fırtınada yüzlerce çam ağacı devrildi, iletişim hatları zarar gördü. Köy muhtarı Rasim Altıntaş, "Eğer köyümüze gelseydi, komple kaldırırdı. Çocukluğumuzdan beri hiç böyle bir şey görmedik. İlk defa böyle oluyor" dedi.

Kütahya kent merkezine 40 kilometre mesafedeki 50 haneli Lütfiye köyünde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak günlük yaşamı, felç etti. Köye yakın 1400 rakımlı Türkmen Dağı'ndaki ormanda kuvvetli rüzgarda yüzlerce ağaç devrildi, iletişim hatları zarar gördü. Rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından ormana çıkan köylüler, gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Buradaki ağaçların fotoğraflarını çeken köylüler, durumu Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi.

Mehmet Kara da devrilen ve gövdesinden kırılan ağaçları inceledi. Büyük afet yaşadıklarını anlatan Kara, "Dün büyük bir rüzgarla karşılaştık. Sesini duyduk, sonradan buraya geldik. Buralarda büyük bir afet olmuş. 66 yaşındayım, böyle bir şey görmedim. Allah korusun köyümüze gelse, ortadan kaldırabilirdi" ifadelerini kullandı.