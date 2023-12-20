Kütahya'da firari hükümlü yakalandı

Kütahya'da aranan ve hakkında 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kütahya'da aranan ve hakkında 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan ve hakkında 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.G'nin (31), Fuat Paşa Mahallesi'ndeki adreste saklandığı bilgisine ulaştı.

Bu adrese operasyon düzenleyen ekipler, Y.G'yi gözaltına aldı.

Firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.