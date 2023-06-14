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Kütahya'da Firari Hükümlü Yakalandı

Kütahya'da Firari Hükümlü Yakalandı

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Kütahya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus Timi, Evliya Çelebi Mahallesi'nde uygulama sırasında davranışlarından şüphelendikleri U.A'nın (30) kimlik bilgilerini sorguladı. Bu kişinin, çeşitli illerdeki 4 ayrı mahkemeden hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından arama kararı ile 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kütahya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus Timi, Evliya Çelebi Mahallesi'nde uygulama sırasında davranışlarından şüphelendikleri U.A'nın (30) kimlik bilgilerini sorguladı.

Bu kişinin, çeşitli illerdeki 4 ayrı mahkemeden hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından arama kararı ile 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel

Evliya Çelebi Mahallesi Emniyet Müdürlüğü Kütahya Güncel Haberler

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