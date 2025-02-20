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Kütahya'da Firari Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı

Kütahya'da Firari Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı
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Kütahya'da, hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü T.B, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kütahya'da, hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Silahla, birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan T.B'nin (42) yakalanması için çalışma başlattı.

Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi'nde belirlenen adrese baskın yapan ekipler, T.B'yi gözaltına aldı.

Firari hükümlü T.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından Tavşanlı Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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