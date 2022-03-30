Kütahya'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler

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Kütahya'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA - Muharrem Cin - Güncel
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Kütahya'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olan M.G'nin (43), Tavşanlı'da bulunduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler belirlenen adrese düzenlenen operasyonla M.G'yi gözaltına aldı.

Firari hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Muharrem Cin - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Tavşanlı, Hisarcık, Kütahya, Güncel, Haberler

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