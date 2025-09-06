Kütahya'da Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenlendi.

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüş için Kütahya Belediyesi önünde bir araya gelen vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları, döviz ve pankartlarla Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na kadar sloganlar atarak yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, dünyanın dört bir yanından vicdanlı insanların Gazze'ye bir kap su, bir kutu ilaç, bir avuç merhamet taşıma niyetinde olduklarını söyledi.

Filoya katılanların sadece erzak değil insanlık onurunu da taşıdıklarını dile getiren Yenipazar, şunları kaydetti:

"Bugün Sumud artık yalnızca Filistinlilerin sözcüğü değil. Küresel ölçekte dayanışma hareketlerinin, sokaklarda yankılanan sloganların, sosyal medyada büyüyen kampanyaların ortak diline dönüşüyor. İspanya'dan İtalya'ya, New York'tan İstanbul'a, Münih'ten Kütahya'ya kadar dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan Filistin için sokaklara çıktığında, aslında kendi Sumud'unu da ilan etmiş oluyor. Adalet, barış ve onur için ayakta kalma iradesinin belki de en haysiyetli duruşudur bu. Bizler de Kütahya'dan bu haysiyetli direnişe bu duruşumuzla katkıda bulunuyoruz."

Sumud Filosu'na katılan aktivistlerin güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Yenipazar, "Mavi Marmara ve Vicdan gemisine uluslararası sularda saldıran bu şımarık ve ahlaksız rejim, aynı tavrını yine sergileyebilir. Bedeli ödetilemeyen her saldırganlık maalesef bu arsız çetenin şımarıklığını ve cüretini de arttırmaktadır. Şimdiden dronlarla takip ve şantaja başlayan siyonist İsrail, Sumud filosuna uluslararası sularda faaliyet gösterirken müdahalede bulunabilir. Bu durum aktivistlerin güvenliği açısından ciddi risklerle karşılaşma olasılığını artırmaktadır. Bu nedenle, Birleşmiş Milletler'in filoyu himayesine aldığına dair resmi bir açıklama yapmasını ve tüm üye ülkelerin bu himayeyi hayata geçirmek için bir girişim başlatmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Program, dua edilmesiyle sona erdi.