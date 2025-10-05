Haberler

Kütahya'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kütahya'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kütahya'da karavan minibüsün otomobile ve yol temizliği yapan araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kütahya'da karavan minibüs ile otomobilin, yol temizliği yapan Karayolları aracına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Celal Uygun (51) idaresindeki 06 CZJ 563 plakalı karavan minibüs ile Rıdvan K. yönetimindeki 43 RK 656 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 6. kilometresinde yol temizliği yapan Karayolları Genel Müdürlüğüne ait Mehmet Ö'nün kullandığı 06 JTA 25 plakalı araca çarptı.

Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibince sıkıştığı araçtan çıkarılan karavanın sürücüsü ile yaralanan eşi Birsen Uygun (43), sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan sürücü Uygun, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
