Kütahya'da Evini Tamir Ederken Ölüm

Kütahya'da evinin çatısını tamir ederken testere ile bacağının kesilmesi sonucu kan kaybından öldüğü belirlenen kişinin cesedi, yakınları tarafından bulundu.

Yıldırım Beyazıt Beyazıt Mahallesi Algömlek Sokak'taki binada yalnız yaşayan Almanya'dan emekli Mehmet Karaca'dan (74) 3 gündür haber alamayan yakınları eve gitti.

Binanın üçüncü katındaki tavan arasında Karaca'nın hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Adrese gelen sağlık ve polis ekipleri, Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede, Karaca'nın çatı tamir ederken taşlama makinesine takılı testere ile bacağını kesmesi sonucu yaralandığı ve kan kaybı nedeniyle de yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Karaca'nın cenazesi, incelemenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.