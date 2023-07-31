Kütahya'da Evden Hırsızlık Yapan 5 Zanlı Suçüstü Yakalandı

Kütahya'da Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından yapılan çalışmalarda bir evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 5 zanlı, çalıntı malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı. Zanlılar arasında bulunan çalıntı eşyalar arasında scooter, gram altın, saz, ütü, traş makinesi, kol saati, biblo süs eşyası ve diğer çalıntı malzemeler bulunuyor. Gözaltına alınan zanlılar Hırsızlık Büro Amirliğine teslim edildi.

Kütahya'da bir evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 5 zanlı Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından çalıntı malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı.

Çarşı Mahalle Bekçilerinin Fuatpaşa Mahallesi üzerinde yapılan çalışmalarda Gaybiefendi Mahallesinde bir evden hırsızlık olayını gerçekleştiren, C.Ç. (19), M.K. (30), N.Ç. (21), İ.E. (31) ve K.Y.(25) isimli şahıslar 1 adet scooter, 1 adet gram altın, 1 adet saz, 1 adet ütü, 2 adet traş makinesi, 1 adet kol saati, 1 adet biblo süs eşyası ve muhtelif çalıntı malzemelerle suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar Hırsızlık Büro Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA