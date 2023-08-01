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Kütahya'da Evden Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

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Kütahya'da bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler cezaevine teslim edildi.

Kütahya'da bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Gaybiefendi Mahallesi adreste müşteki E.E. (39) isimli sahsa ait ikamette meydana gelen evden hırsızlık olayının şüphelileri C.Ç. (19), M.K. (30) ve N.Ç. (21) isimli şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kütahya Güncel Haberler

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