Kütahya'da Evde Hint Keneviri Ele Geçirildi, Ev Sahibi Gözaltına Alındı

Kütahya'da yapılan bir ev aramasında, ev sahibine ait olan bir kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ev sahibi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.