Kütahya'da Evde Hint Keneviri Ele Geçirildi, Ev Sahibi Gözaltına Alındı
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Kütahya'da yapılan bir ev aramasında, ev sahibine ait olan bir kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ev sahibi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.
Kütahya'da bir evde yapılan aramada Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekip ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince O.K. isimli şahsın Osmangazi Mahallesindeki evinde yapılan aramada,1 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu Maddeleri Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan tahkikat yürütülüyor. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel