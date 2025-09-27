Kütahya'da Evde Çıkan Yangın Ormana Sıçramadan Kontrol Altına Alındı

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yakındaki ormana sıçramadan söndürüldü.

Hisarcık ilçesine bağlı Karağıl köyünde Mustafa Özdemir'e ait iki katlı evin çatısında, yangın çıktı. Yangına, Hisarcık ve Emet Belediyeleri ile Orman İşletme Şefliği itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın yakınında bulunan ormana sıçramadan söndürüldü, evde büyük hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mustafa AKÇAY/HİSARCIK(Kütahya),