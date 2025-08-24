Kütahya'da Ev Yangını, 4 Eve Daha Sıçradı

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, bir evde çıkan yangında rüzgarın da etkisiyle alevler bitişikteki 4 eve daha sıçradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Konuş köyünde 1 evde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında alevler, bitişikteki 4 eve daha sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangınlar kontrol altına alınırken, ekiplerin müdahalesi sürüyor. Olayda yaralanan olmazken çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.