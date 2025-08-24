Kütahya'da Ev Yangını, 4 Eve Daha Sıçradı

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki 4 eve sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, bir evde çıkan yangında rüzgarın da etkisiyle alevler bitişikteki 4 eve daha sıçradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Konuş köyünde 1 evde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında alevler, bitişikteki 4 eve daha sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangınlar kontrol altına alınırken, ekiplerin müdahalesi sürüyor. Olayda yaralanan olmazken çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
