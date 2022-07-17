KÜTAHYA'DA EV YANGINI KÜTAHYA'da tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. KÜTAHYA'da tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Cemalettin Mahallesi Avcılar Sokak'taki Afganistan uyruklu ailenin yaşadığı tek katlı evin çatısında yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. İncelemede evde kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Afganistan Avcılar İtfaiye Güncel Haberler

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