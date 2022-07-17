KÜTAHYA'DA EV YANGINI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KÜTAHYA'DA EV YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KÜTAHYA'da tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KÜTAHYA'da tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cemalettin Mahallesi Avcılar Sokak'taki Afganistan uyruklu ailenin yaşadığı tek katlı evin çatısında yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. İncelemede evde kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Afganistan Avcılar İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title