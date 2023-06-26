Kütahya'da Ev ve Sera Yangını

Kütahya'da bir evde çıkan yangın, çiçek serasına sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak ev ve sera kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kütahya'da bir evde çıkan ve seraya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bölücek Mahallesi'nde Fatih Günaydın'a ait bahçedeki iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek aynı alandaki çiçek serasına sıçradı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Ev ile seranın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.