Kütahya'da Esnaf ile Millet İttifakı Temsilcileri Arasında Gerginlik

Kütahya'da pazar esnafı ile Millet İttifakı temsilcileri arasında gerginlik yaşandı. CHP, İYİ Parti ve Gelecek Partisi il başkanları ile diğer parti üyeleri pazar içinde broşür dağıtarak dolaşırken esnaflar tarafından sloganlar atıldı. Emniyet güçleri araya girerek olayın büyümesini engelledi.