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Kütahya'da Esnaf ile Millet İttifakı Temsilcileri Arasında Gerginlik

Kütahya'da Esnaf ile Millet İttifakı Temsilcileri Arasında Gerginlik

Güncel Haberler

Kütahya'da pazar esnafı ile Millet İttifakı temsilcileri arasında gerginlik yaşandı. CHP, İYİ Parti ve Gelecek Partisi il başkanları ile diğer parti üyeleri pazar içinde broşür dağıtarak dolaşırken esnaflar tarafından sloganlar atıldı. Emniyet güçleri araya girerek olayın büyümesini engelledi.

Kütahya'da pazar esnafı ile Millet İttifakı temsilcileri arasında gerginlik yaşandı.

Cuma pazarına giden CHP İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, İYİ Parti İl Başkanı Nurhan Sunel, Gelecek Partisi İl Başkanı Serdar Seven, CHP ve Demokrat Partisi üyeleri, pazar içinde broşür dağıtarak dolaşmaya başladı. Bu sırada esnaflar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez, PKK dışarı" şeklinde slogan attı. Gerginliğin büyümesi üzerine emniyet güçleri araya girerek olayın büyümesini engelledi. İttifak üyeleri de, "Hizbullah dışarı" şeklinde slogan attı.

Pazarcılar ile Millet İttifakı üyeleri arasında dün de gerginlik yaşanmıştı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı İYİ Parti Kütahya Güncel Haberler

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