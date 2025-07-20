Kütahya'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Kadın Tutuklandı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Zafer B. (50) yaşanan tartışma sırasında eşi S.B. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Yeni Mahalle Topçu Blokları'nda oturan S.B. ile kocası Zafer B. Arasında henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. İkili arasında yaşanan arbede sırasınd S.B., kocası Zafer B.'yi bıçakladı. Daha sonra ise sağlık ekiplerini arayarak eşinin bıçağın üzerine düştüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Zafer B., ambulansla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çelişkili ifadeler veren S.B. polis ekiplerince gözaltına alınırken, sorgusunda kocası Zafer B.'yi bıçakla öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.