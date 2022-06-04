Kütahya'da eniştesini av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi tutuklandı - Haberler

Kütahya'da eniştesini av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi tutuklandı Kütahya'da tartıştığı eniştesini av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi tutuklandı. Kütahya'da tartıştığı eniştesini av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi tutuklandı. Çömlekçi köyünde yaşayan M.A.B. ile ablasının eşi Hasan Hüseyin Bakan (50) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada M.A.B, beraberinde bulunan av tüfeğiyle eniştesine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bakan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan zanlı, Aslanapa İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AA / Muharrem Cin - Güncel Jandarma Kütahya Güncel Haberler

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