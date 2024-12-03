Kütahya'da 'Engelsiz Kütahya' Projesi Tanıtıldı

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde "Engelsiz Kütahya" projesini tanıttı.

"Engelsiz Kütahya" projesi kapsamında Dumlupınar Spor Salonu'nda bir araya gelen engelli öğrenciler, burada farklı spor branşlarını deneyimledi.

Programda aileler ile Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Engelliler Günü kapsamında iki hafta önce bir projeyi hayata geçirdiklerini, "Engelsiz Kütahya" projesi ile tüm okullara, özel sporculara, spor salonlarının kapılarını açtıklarını söyledi.

Engellilerin de çeşitli spor branşlarında etkin olması gerektiğini belirten Küçük, "İlerleyen zamanlarda ülkemizi, Kütahya'mızı en güzel şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Faaliyetimiz bu yönde devam ediyor. Geldiğimiz gün dediğimiz gibi Kütahya'yı spor şehri yapmak istiyoruz. Bunu yaparken de engelli engelsiz sporcularımız kısacası hepsine hizmet vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.