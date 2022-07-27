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Kütahya'da engelli çocuklar için sünnet düğünü gerçekleştirildi

Kütahya'da engelli çocuklar için sünnet düğünü gerçekleştirildi

Kütahya'da, 27 engelli çocuk için düzenlenen sünnet düğününde çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlendi.

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Kütahya'da, 27 engelli çocuk için düzenlenen sünnet düğününde çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlendi.

Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesinin organizasyonu ve hayırseverlerin desteğiyle kentteki bir düğün salonunda yapılan sünnet düğününde, çocuklar yakınlarıyla konfeti ve meşaleler eşliğinde sahneye geldi.

Etkinliğe katılan Kütahya Valisi Ali Çelik ve AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, sünnet olan çocukları tebrik ederek onlara çeşitli hediyeler verdi.

Çelik, burada yaptığı konuşmada, böylesine güzel bir programa davet edilmiş olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Düğün programının yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Çelik, "İyi günlerde hep beraber olabilmek çok kıymetli. Sevinçler paylaşıldıkça artıyor. Hayat bir arada olundukça güzelleşiyor. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Evlatlarımızın acısını göstermesin." ifadesini kullandı.

Programda konuşan Erenler de sünnet düğününün hayırlı olmasını diledi.

Konuşma ve ikramların ardından sünnet olan engelli çocuklar ile yakınları çalınan müzikler eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Davetliler tarafından verilen hediye ve takılar ise daha sonra çocuklar arasında eşit bir şekilde pay edileceği bir kutuda toplandı.

AA / Ramazan Doğan - Güncel

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