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Kütahya'da Emniyet ve Jandarmaya 11 Yeni Araç Tahsis Edildi

Kütahya'da Emniyet ve Jandarmaya 11 Yeni Araç Tahsis Edildi
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Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 11 yeni aracın teslim töreni gerçekleştirildi. Vali Musa Işın, eski araçların yenilenmesiyle hizmet kalitesinin artırılacağını belirtti.

Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 11 yeni aracın teslim töreni gerçekleştirildi.

Kütahya Valisi Musa Işın, Zafer Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, eskiyen araçların yenilenmesi ve yeni araçlarla daha güçlü hizmet verebilmek için İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda proje başlatıldığını hatırlattı.

Teslim edilecek araçlarla emniyet ve jandarma teşkilatlarının Kütahya'da çok daha güçlü bir şekilde vatandaşlara hizmet edeceğini dile getiren Işın, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleriyle İçişleri Bakanlığımız bir proje başlattı. Bu projeye göre 10 yaşındaki araçlar zaman içerisinde tasfiye edilecek. Bu bunun ilk adımıdır. Biz 10 yaşındaki araçlarımızı hepsini tespit ettik. İnşallah süreç içerisinde 10 yaşın üzerinde olan araçlar hem emniyetten hem jandarmadan tasfiye edilecek Onların yerine burada gördüğünüz gibi son derece modern, hız kabiliyeti yüksek olan, üstün araçlar tahsis ediliyor."

Işın, tahsis edilen 11 aracın dışında İl Özel İdare tarafından da 5 aracın İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiğini dile getirdi.

İl Jandarma Komutanı Vedat Kültür ve İl Emniyet Müdürü Osman Elbir de birer konuşma yaparak tahsis edilen araçlarla hizmet kalitelerini en üst seviyede sağlayacaklarını ifade etti.

İl Müftüsü İrfan Açık tarafından dua edilmesinin ardından Vali Işın tarafından, yeni araçların anahtarları emniyet ve jandarma personeline teslim edildi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel

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