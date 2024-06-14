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Kütahya'da emekli olan Hülya Öğretmen'e son ders çıkışında sürpriz veda

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Kütahya'da emekliye ayrılan 35 yıllık sınıf öğretmeni Hülya Çiçek'e okulunda idareci, öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından sürpriz veda töreni düzenlendi.

Kütahya'da emekliye ayrılan 35 yıllık sınıf öğretmeni Hülya Çiçek'e okulunda idareci, öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından sürpriz veda töreni düzenlendi.

Kütahya Şehit Çağlayan Irmak İlkokulundaki görevinden bu eğitim öğretim yılı sonunda emekliye ayrılan 55 yaşındaki Çiçek için öğrenciler, koridor ve merdivenlerde sıraya dizildi.

Son derste meslektaşlarının sınıfın kapısını tıklatmasıyla dışarı çıkan Çiçek, gördüğü manzara karşısında duygusal anlar yaşadı.

Öğrenciler, veliler ve mesai arkadaşlarının alkışları arasında bahçeye çıkan Çiçek, "Sabrına çiçek, yüreğine yıldızlı pekiyi öğretmenim", "Vurur yüze ifadesi, emekli oldu bitanesi", "Sizi çok seviyoruz" yazan dövizler ve bando ekibinin müzikleriyle karşılandı. Çiçek, önceki dönem öğrencilerinin de katıldığı törende hepsiyle tek tek vedalaştı.

Gözyaşlarına hakim olamayan Hülya Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok duygulandığını söyledi.

Böylesine güzel bir veda ile uğurlandığı için son derece mutlu olduğunu dile getiren Çiçek, "Vefanın bittiği yer diyorduk ama bitmemiş. Böyle güzel gönderilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

"Ona da böyle bir veda yakışırdı"

Çiçek'in mesai arkadaşı sınıf öğretmeni İsmail Erdemir de onu abla gibi gördüklerini, okulda çok sevilen biri olduğunu ifade etti.

Erdemir, "Okulumuzda fark yaratan bir öğretmendi. Ona da böyle bir ve yakışırdı. Bence öğretmenler bu şekilde uğurlanmalı ve bu değeri almalılar." diye konuştu.

Velilerden Gönül Topuz, Hülya Öğretmene çocuklara verdiği emekler için teşekkür etti.

Bütün öğretmenlerin onun gibi kıymetli olduğunu vurgulayan Topuz, "Bunun farkındayız. Böyle öğretmenler var oldukça evlatlarımızın sırtı yere gelmeyecektir." ifadesini kullandı.

Çiçek'in öğrencileri ise öğretmenlerini çok sevdiklerini, ondan ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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