Kütahya'da emekli kütüphaneciden 6 okula kitap desteği - Haberler

Emekli kütüphaneci Zeki Aktürk, Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki 6 köy okuluna kitap desteğinde bulundu.

Türkiye'nin birçok yerindeki okullara verdiği kitap destekleriyle bilinen emekli kütüphane memuru Aktürk, eşi Seyyare Aktürk ile kendisine bağış yoluyla ulaştırılan kitaplarla okul kütüphanelerine destek olmaya devam ediyor.

Domaniç ilçesinden gelen talep üzerine harekete geçen Aktürk çifti, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'in katılımıyla, ilçeye bağlı Karaköy, Vakıfbank 50. Yıl, Muratlı ilk ve ortaokulları ile Çamlıca, Ilıcaksu, Çukurca Veli Selçuk ilkokullarına kitapları teslim etti.

Aktürk'e eğitime yaptığı desteklerden dolayı teşekkür eden Başyiğit, öğrencilerin bağışlar sayesinde kitaplara kolayca erişebileceklerini belirtti.

Başyiğit, öğrencilere çok kitap okuma tavsiyesinde bulundu.

Domaniç Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk de Aktürk'e, desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Aktürk de ömrü yettiğince eşiyle öğrencilere kitap desteğinde bulunmaya devam edeceğini söyledi.