Kütahya'da Elektrikli Bisiklet ve Motosiklet Denetimleri Artırıldı

Kütahya'da, elektrikli bisiklet ile motosikletlere yönelik denetimler artırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kent merkezinde elektrikli bisiklet ve motosiklet denetimleri gerçekleştirdi.

Menderes Bulvarı ile diğer işlek caddelerde denetimlerini sürdüren ekipler, ehliyet, kask ve plaka kontrolü yaptı.

Kurallara uymayan sürücülere para cezası uygulandı, 50'ye yakın elektrikli bisiklet ve motosiklet trafikten men edildi.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.