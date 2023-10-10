Kütahya'da Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı Zanlısı Yakalandı

Kütahya'da iş yeri güvenlik kameralarına ait yaklaşık 200 saatlik görüntülerin incelenmesi neticesinde park halindeki 2 elektrikli bisikleti çaldığı tespit edilen zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 9 Eylül 2023 tarihinde Zafertepe Mahallesinde park halinde bulunan müşteki H.D. (53) isimli şahsa ait 3 tekerlekli elektrikli bisikletin faili meçhul şahıs veya şahıslarca çalınması olayı ile 5 Ekim 2023 tarihinde Bahçelievler Mahallesi park halinde bulunan müşteki M.A. (59) isimli şahsa ait, elektrikli motosikletin Faili Meçhul şahıs veya şahıslarca çalınması olaylarıyla ilgili olay yerleri civarından temin edilen güvenlik kameralarına ait yaklaşık 200 saatlik görüntülerin incelenmesi neticesinde olayı gerçekleştiren şüphelinin K.K. (19) isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs, Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkartılacak. - KÜTAHYA