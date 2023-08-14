Kütahya'da Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı Şüphelisi Tutuklandı

Kütahya'da meydana gelen 3 elektrikli bisiklet hırsızlığı ve bir iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarının şüphelisi E.K.(28) tutuklandı.

Kütahya'da 3 elektrikli bisiklet hırsızlığı, bir iş yerinden ve kurumdan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl merkezinde çeşitli zamanlarda meydana gelen 3 elektrikli bisiklet hırsızlığı ve bir iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarının şüphelisi E.K.(28) çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KÜTAHYA