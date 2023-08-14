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Kütahya'da Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı Şüphelisi Tutuklandı

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Kütahya'da meydana gelen 3 elektrikli bisiklet hırsızlığı ve bir iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarının şüphelisi E.K.(28) tutuklandı.

Kütahya'da 3 elektrikli bisiklet hırsızlığı, bir iş yerinden ve kurumdan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl merkezinde çeşitli zamanlarda meydana gelen 3 elektrikli bisiklet hırsızlığı ve bir iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarının şüphelisi E.K.(28) çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kütahya Güncel Haberler

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