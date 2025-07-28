Kütahya'da Ekmek Fırınında Patlama: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kütahya'da Ekmek Fırınında Patlama: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir ekmek fırınında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda 3 kişi yoğun duman nedeniyle tedavi altına alındı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesindeki bir ekmek fırınında patlama meydana geldi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 3 kişi yoğun dumandan etkilendi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir apartmanın altında Selim B.'ye ait ekmek fırınında, saat 00.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi, yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla iş yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. İş yerinde hasar oluşurken, yoğun dumandan etkilenen 3 kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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