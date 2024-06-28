Kütahya'da EDS'ye takılmamak için plaka gizleyen sürücüye ceza

??????? Kütahya'da, Elektronik Denetleme Sistemi'ne (EDS) takılmamak için motosikletinin plakasını ıslak mendille gizlediği belirlenen kasksız sürücüye idari para cezası uygulandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğü ekipleri elektrikli bisiklet ve motosiklet denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Mithat Paşa Caddesi'nde sürücülere yönelik kask, ehliyet, sigorta ve alkol denetimi yaptı.

Uygulamada, kask takmayan 43 ACK 458 plakalı motosikletin sürücüsü Hüseyin Ç. (23) de durduruldu.

Kaskı olmadığı için 690 lira idari para cezası verilen Hüseyin Ç'nin, EDS'den kaçmak için motosikletinin plakasını ıslak mendille kapattığı belirlendi. Sürücüye, bu nedenle ayrıca 2 bin 647 lira idari para cezası kesildi.