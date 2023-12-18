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Kütahya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı

18 Aralık 2023 15:09 Güncelleme: 15:11 Abone Ol

Kütahya'da yapılan fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde, silah ve diğer suç unsurları ele geçirildi.