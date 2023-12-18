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Kütahya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı

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Kütahya'da yapılan fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde, silah ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Kütahya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde zor duruma düşen kadınları uyuşturucu maddeye alıştırıp zorla fuhuş yaptıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık iki ay süren takip sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde 48 sentetik ecza, bir miktar kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatları, 4 ruhsatsız tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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